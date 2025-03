Honderden miljoenen in nieuw fonds voor kritieke grondstoffen

Grondstoffen die de komende tijd hard nodig zijn, zoals kobalt, nikkel en lithium, komen vaak uit enkele landen buiten Europa. De investeringen moeten innovaties aanjagen die ervoor zorgen dat er minder van deze grondstoffen nodig zijn. Een andere mogelijkheid is het vervangen van de schaarse grondstoffen door andere materialen. „Denk aan recycling, of aan nieuwe soorten batterijen”, legt de woordvoerder uit.

Ook importeren uit andere landen kan een oplossing zijn. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld uit het fonds naar het veiligstellen van de import gaat en hoeveel naar het verminderen van de vraag. De Nederlandse overheid gaat niet zelf grondstoffen kopen of winnen in het buitenland, verduidelijkt de woordvoerder.