ING neemt belang van honderden miljoenen in Van Lanschot

„Van Lanschot Kempen is een gerespecteerde, beursgenoteerde, goed gekapitaliseerde en winstgevende vermogensbeheerder met een sterke specialistische positie in onder andere Nederland en België”, zegt ING-topman Steven van Rijswijk in een toelichting. Volgens hem biedt het verwerven van het stevige belang voor ING een „aantrekkelijke financiële kans” om te groeien op het gebied van vermogensbeheer.

In de bankensector wordt de laatste tijd weer vaker gezocht naar overnames. ING, ABN AMRO en Rabobank bevestigden recent bij de publicatie van hun jaarcijfers al dat zij de markt afspeuren naar interessante deals. Ook in het buitenland zijn er banken op overnamepad. Zo deed de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena een bod op zijn grotere landgenoot Mediobanca. Het Italiaanse Unicredit jaagt daarnaast al een aantal maanden op het Duitse Commerzbank.

ING had al 2,7 procent van de aandelen in Van Lanschot, waardoor de totale deelname na deze deal groeit tot meer dan 20 procent. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst heeft ING direct een belang van 7,2 procent verworven, waardoor het belang in Van Lanschot Kempen inmiddels 9,9 procent bedraagt. Voor de rest van de transactie is eerst nog goedkeuring van toezichthouders nodig. Dat duurt volgens ING waarschijnlijk enkele maanden.

Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. ING ziet zijn investering als een langetermijninvestering. Van Rijswijk geeft ook aan het huidige management van de vermogensbeheerder te steunen. Een woordvoerder van ING wil niet zeggen of de bank op den duur ook een volledige overname overweegt. Van Lanschot laat zelf weten kennis te hebben genomen van de transactie en financiële investeringen door langetermijnaandeelhouders te waarderen.