Israël stemt in met verlenging van staakt-het-vuren in Gaza

Onderdeel van het VS-voorstel is dat Hamas de helft van de resterende gijzelaars in de Gazastrook vrijlaat op de eerste dag van het verlengde staakt-het-vuren, aldus Israël. De resterende gijzelaars moeten aan het einde van de periode worden vrijgelaten als een permanente wapenstilstand wordt bereikt.

De verklaring komt enkele uren voordat de eerste fase van het bestand tussen Israël en Hamas afloopt zonder dat er overeenstemming is over wat er daarna zal gebeuren. Volgens Israël kwam Steve Witkoff, speciaal gezant voor het Midden-Oosten van de VS, met de tijdelijke verlenging als noodoplossing nadat hij tot de conclusie was gekomen dat beide partijen in een impasse zitten over de voorwaarden van een permanent staakt-het-vuren.

Het bestand tussen beide partijen ging op 19 januari in en de eerste fase daarvan was voor de duur van zes weken. Deze fase bestond uit een tijdelijk staakt-het-vuren, de uitwisseling van Israëlische gijzelaars voor Palestijnse gevangenen, meer humanitaire hulp voor Gaza en een gedeeltelijke terugtrekking van Israëlische troepen. Hamas wilde naar fase twee, maar Israël heeft nu laten weten alleen de wapenstilstand met zes weken te willen verlengen.

Volgens eerder gemaakte afspraken bestaat fase twee uit onder meer een permanente wapenstilstand, de vrijlating van meer gijzelaars en het vertrek van alle Israëlische militairen uit de Gazastrook. In de derde en laatste fase ligt de focus op de wederopbouw.