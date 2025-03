Trump verklaart Engels tot officiële taal van de Verenigde Staten

Trump heeft een presidentieel decreet uit de jaren negentig ingetrokken waarin stond dat officiële documenten in andere talen beschikbaar moesten worden gesteld om inwoners met beperkte Engelse vaardigheden te helpen. Instanties kunnen nu zelf bepalen hoeveel hulp zij in andere talen aanbieden. Het besluit verplicht hen niet om hun dienstverlening te wijzigen.

Hoewel sommige staten een officiële taal hebben, was er op federaal niveau nog geen officiële taal vastgesteld. Engels is de meest gesproken taal in het land en wordt voor officiële communicatie gebruikt, maar veel instanties publiceren hun documenten ook in het Spaans, de op een na meest gesproken taal.

Volgens het Witte Huis worden in de Verenigde Staten meer dan 350 talen gesproken. In Trumps decreet staat dat een officiële taal moet zorgen voor eenheid en mensen moet motiveren om Engels te leren. In januari, kort na Trumps aantreden, ging de Spaanstalige website van het Witte Huis offline.