Dode (18) door aanrijding Maassluis, vier verdachten aangehouden

Binnenland

Een 18-jarige man uit De Lier is overleden door een aanrijding in de nacht van zaterdag op zondag in Maassluis. Het slachtoffer was te voet en werd rond 04.30 uur aangereden door een auto op de Prins Mauritsstraat. De auto reed door, maar werd later aangetroffen in De Lier. De vier inzittenden zijn aangehouden.