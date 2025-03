Starmer: we zijn belangrijke stappen overeengekomen op top

Ze willen onder meer de militaire hulp aan Oekraïne en de economische druk op Rusland voortzetten. Een vredesdeal moet Oekraïense soevereiniteit en veiligheid verzekeren, en Kyiv moet een plek aan de onderhandelingstafel hebben. Als er een vredesovereenkomst komt, moeten Europese leiders zich inzetten om een toekomstige nieuwe invasie van Rusland in Oekraïne te voorkomen. Een „coalitie van bereidwillige landen” moet de veiligheid van Oekraïne garanderen.

„Europa moet het zware werk doen”, aldus Starmer. Hij zei ook dat de steun van de Verenigde Staten nodig is. Hij wil samen met Frankrijk, Oekraïne en andere landen werken aan een vredesplan en dit vervolgens bespreken met de VS. „En dat plan zullen we samen voortzetten.”

Hij herhaalde de toezegging dat het Verenigd Koninkrijk bereid is bij te dragen met Britse troepen en vliegtuigen in Oekraïne. Hij verzekerde Kyiv ook van nieuwe Britse steun. Hij kondigde aan dat Oekraïne 1,6 miljard pond (1,94 miljard euro) aan Britse exportfinanciering kan gebruiken om meer dan vijfduizend luchtverdedigingsraketten te kopen. Deze moeten in Belfast worden gemaakt, waardoor banen worden gecreëerd in de Britse defensiesector.