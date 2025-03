Leiders komen in Londen aan voor Oekraïnetop

De top wordt bijgewoond door leiders uit meer dan tien landen, onder wie de Nederlandse premier Dick Schoof. Namens de Europese Unie zijn commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de voorzitter van de Europese Raad António Costa aanwezig.

Rond 15.00 uur kwam de Oekraïense president Volodymyr Zelensky als een van de laatsten aan. Hij werd met applaus onthaald door aanhangers die zich hadden verzameld bij Lancaster House, de residentie naast Buckingham Palace waar de top plaatsvindt.

De Britse regering hoopt op de top onder meer de economische druk op Rusland op te voeren en Oekraïne veiligheidsgaranties te bieden.

Naast Frankrijk, Polen, Nederland, Oekraïne, de NAVO en de EU zijn er leiders bij uit Duitsland, Denemarken, Italië, Noorwegen, Spanje, Canada, Finland, Zweden, Tsjechië en Roemenië, meldde het kantoor van Starmer eerder. Turkije heeft de minister van Buitenlandse Zaken gestuurd. In aanloop naar de top heeft Starmer nog met verschillende leiders een-op-een overleg gevoerd. Ook belde hij met de leiders van de Baltische staten.

Deze top getiteld ‘Securing Our Future’ (onze toekomst verzekerd) werd in aanloop omschreven als een cruciale bijeenkomst. Europese landen vrezen niet mee te mogen praten als de Amerikaanse regering overleg voert met Rusland over vrede in Oekraïne. De VS zeiden eerder dat zulk overleg de zaken alleen maar bemoeilijkt. Het is zelfs nog de vraag op welke manier Oekraïne zelf betrokken wordt.

In aanloop naar de top kregen de Amerikaanse president Donald Trump, zijn vicepresident J.D. Vance en Zelensky ook nog ruzie met elkaar in het Witte Huis. De Amerikanen vonden Zelensky niet dankbaar genoeg voor de geleverde steun en verweten hem geen vrede te willen. Er wordt rekening mee gehouden dat het conflict tussen de leiders grote gevolgen krijgt voor de Amerikaanse wapenleveranties aan Oekraïne, waardoor andere bondgenoten van Oekraïne mogelijk moeten bijspringen.