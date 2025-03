Commerciële lander Blue Ghost geland op de maan

De Blue Ghost landde om 09.35 uur (Nederlandse tijd) in de buurt van een oude vulkanische opening op Mare Crisium, een groot bassin in het noordoostelijke gebied van de naar de aarde gerichte kant van de maan.

Vluchtleiders op het hoofdkantoor van Firefly in Austin keken toe hoe de Blue Ghost op het maanoppervlak daalde. Ze bevestigden via een livestream dat het ruimtevaartuig de zwaartekracht van de maan was binnengegaan. „We zijn op de maan”, zei hoofdingenieur Will Coogan.

De Blue Ghost werd anderhalve maand geleden gelanceerd van het Kennedy Space Center in Florida en legde 383.000 kilometer af. De lander voert op de maan een twee weken durende onderzoeksmissie uit.

Maanlandingen waren voorheen voorbehouden aan ruimtevaartuigen die worden gefinancierd door nationale overheden. Inmiddels zien ook veel bedrijven kansen. Het Amerikaanse bedrijf Intuitive Machines lukte het vorig jaar als eerste om een lander op de maan te laten landen.