Flat in Haarlem ontruimd na brand in meterkast

De bewoners konden in eerste instantie in hun woning blijven. Maar doordat er ook geen stroom meer was, is besloten het pand toch te ontruimen. Volgens een woordvoerster van de brandweer is dat besluit mede genomen omdat het ’s nachts koud wordt en onder de bewoners ook ouderen zijn die niet zelfredzaam meer zijn.

Volgens de brandweer krijgen de bewoners onderdak bij een hotel in de buurt of bij familie of kennissen. De oorzaak van de brand is niet bekend.