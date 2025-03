Vogelbescherming zet camera’s aan om vogels te begluren

De Vogelbescherming houdt per soort een blog bij. De natuurbeschermingsorganisatie verwacht bij zeearenden in Friesland al in de eerste week een ei. „Die hebben de lente al in hun kop”, schrijft de Vogelbescherming. In de nestkast van de bosuil is er nog geen ei in zicht, terwijl deze normaal gesproken als eerste zit te broeden.

Bij een aantal vogels gaat de camera pas later deze lente aan, zoals bij de ooievaar, merel, koolmees en de torenvalk. De camera’s bij onder meer de grutto, scholekster, kerkuil en kievit worden nu al actief.