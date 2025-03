Noorwegen blijft marineschepen VS bijtanken na oproep boycot

„Ik kan bevestigen dat alle gevraagde steun wordt geleverd. De VS en Noorwegen hebben een nauwe en sterke samenwerking op het gebied van defensie. Amerikaanse strijdkrachten blijven de steun ontvangen die ze nodig hebben van Noorwegen”, aldus een verklaring van defensieminister Tore Sandvik.

Het Noorse bedrijf Haltbakk Bunkers, dat zeeschepen van brandstof voorziet, kondigde dit weeken aan gezegd per direct te stoppen met het bijtanken van Amerikaanse onderzeeboten. Dit vanwege de behandeling van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky bij zijn bezoek aan het Witte Huis op vrijdag. Die bijeenkomst met onder meer president Donald Trump ontaardde in een ruzie over het beëindigen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Het bedrijf schreef op sociale media zich „ziek” te voelen over de behandeling van Zelensky door Trump in „een televisieshow waarin messen in de rug werden gestoken”. „Geen brandstof meer voor Amerikanen”, schreef Haltbakk Bunkers dat ook andere bedrijven in Noorwegen en Europa opriep te stoppen met het leveren van brandstof aan de Amerikaanse marine.