Tusk voor Oekraïne-top: er is een reus wakker geworden in Europa

Hij stelt in een verklaring dat Polen grote waarde hecht aan een goede samenwerking tussen Europa en de VS, maar ziet dat dit „moeilijker” lijkt nu de positie van Washington „niet zo duidelijk” is. Tusk benadrukt ook dat Europa een „reus” met veel militaire potentie is, die op zichzelf moet kunnen rekenen. „Uiteindelijk is dit ook wat president Trump wil, een Europa dat veel meer verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen veiligheid.”

„Luister hoe dit klinkt: 500 miljoen Europeanen vragen 300 miljoen Amerikanen om hen te verdedigen tegen 140 miljoen Russen”, aldus Tusk. De Pool wijst erop dat Europa, inclusief Oekraïne, meer militairen en wapens heeft dan de VS en Rusland, verwijzend naar cijfers van het Internationale Instituut voor Strategische Studies (IISS). „Europa heeft hier een voordeel boven iedereen, dat Rusland niet heeft.”

Tusk verkondigde dat hij op de top zal oproepen om de Europese oostflank te versterken, „zodat er veel meer Europese troepen zijn in Finland, de Baltische staten en in Polen, langs de grenzen met Rusland en Belarus”.

Polen besteedt in vergelijking met andere Europese landen veel geld aan defensie. Het land geeft hier bijna 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan uit.