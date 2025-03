Derde slachtoffer (94) steekpartij Belgisch zorgcentrum overleden

De andere slachtoffers zijn een 97-jarige en een 93-jarige man. De verdachte is de 90-jarige medebewoner van het woonzorgcentrum Aloïs D. Vier jaar geleden vermoordde hij ook al zijn 87-jarige echtgenote door haar met een hamer op het hoofd te slaan. Hij zit vast.

De steekpartij in het woonzorgcentrum Mariaburcht vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag. De hoogbejaarde verdachte zat voor de moord op zijn echtgenote in september 2021 een tijd vast, maar mocht in augustus 2022 de gevangenis onder voorwaarden verlaten.