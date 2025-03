EU ernstig bezorgd over militaire actie Israël op Westoever

Buitenland

De Europese Unie maakt zich „ernstig zorgen” over de militaire operatie van Israël in het noorden van de Westelijke Jordaanoever. Daarbij kwamen in vluchtelingenkampen in en rond Jenin en Tulkarm al tientallen Palestijnen om het leven en moesten ongeveer 40.000 mensen huis en haard verlaten, aldus een verklaring zaterdag.