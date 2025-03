Rijksmuseum vrijwel leeg door opkoopactie XR van tickets

Een woordvoerder van het museum bevestigt dat de activisten vermoedelijk duizenden tickets hebben gereserveerd. „Alles wat nog beschikbaar was is gereserveerd, alleen de paar honderd kunstliefhebbers die daarvoor al hadden geboekt komen kennelijk wel. Het museum is niet helemaal leeg.”

Het Rijks verwachtte een drukke zaterdag, omdat het in het midden en zuiden van het land vakantie is. „Op zo’n dag is het relatief druk met zo’n 8000 bezoekers. XR belemmert ons in het uitvoeren van onze publieke taak.”

Een woordvoerster van XR zegt niet precies te weten hoeveel tickets de activisten hebben gereserveerd, maar denkt ook aan duizenden. „We zijn een maand geleden begonnen en hebben op verschillende manieren ons best gedaan, op individuele titel, maar ook met technische hulpmiddelen.” Welke middelen dat zijn wilde ze niet zeggen: „Dat hou ik liever geheim.” Ze is „tevreden” met het effect van de actie. Die is bedoeld om het Rijksmuseum te laten afzien van „vies geld” van ING, waarmee de bank „haar schadelijke activiteiten verdoezelt”. ING is een grote sponsor van het museum en investeert volgens XR „dagelijks 72 miljoen euro in olie en gas”.

Op haar beurt noemt ING de eisen van XR „onrealistisch” en vindt ze de actie in het museum „te ver gaan en onacceptabel”. De bank vindt dat de actiegroep haar direct zou moeten aanspreken en niet het Rijksmuseum. „Wij staan altijd open voor dialoog.”