Zelensky: heel belangrijk dat Oekraïne wordt gehoord

„Mensen in Oekraïne moeten weten dat ze er niet alleen voor staan, dat hun belangen in elk land en in elke uithoek van de wereld vertegenwoordigd zijn”, aldus Zelensky bij een video van zijn ontmoeting met de Oekraïense gemeenschap in Washington. Hij uit in hetzelfde bericht zijn dankbaarheid voor alle ontvangen steun.

Zelensky en Donald Trump ruzieden vrijdag openlijk in het Witte Huis. Zelensky zei achteraf in een interview op Fox News dat „dit voor beide partijen niet goed” was. De Oekraïense leider ontving na de ontmoeting met de Amerikaanse president steunbetuigingen van leiders uit tientallen landen, met name uit Europa. Zelensky ontmoet een deel van hen zondag in Londen. Daar wordt een Oekraïne-overleg gehouden met Europese leiders en de NAVO-chef.

De situatie in het Witte Huis liep uit de hand toen de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance pleitte voor diplomatie in de oorlog in Oekraïne. Zelensky zei dat Rusland zich eerder niet hield aan een wapenstilstandsakkoord in Oost-Oekraïne, waar in 2014 gevechten met pro-Russische rebellen uitbraken, en suggereerde daarmee dat Rusland niet met diplomatie tegen te houden is. Vance beweerde vingerwijzend dat Zelensky geen respect toonde en de Verenigde Staten dankbaar zou moeten zijn.

Trump beschuldigde Zelensky ervan geen vrede te willen en zei dat de Oekraïense leider zich respectloos en ondankbaar opstelde. Zelensky gaf aan de oorlog te willen stoppen, maar wel veiligheidsgaranties te willen. Trump zei toen meermaals dat Zelensky „niet de juiste kaarten in handen heeft”. Zelensky verklaarde niet met „kaarten te spelen”, terwijl Trump hem beschuldigde te spelen met de „Derde Wereldoorlog”. Zelensky’s bezoek werd vroegtijdig afgekapt en een overeenkomst over Amerikaanse toegang tot Oekraïense grondstoffen werd niet ondertekend.