RSI-klachten kunnen harde werker danig in de weg zitten

”Repetitive strain injury” (RSI) is een verzamelnaam voor klachten in de nek, schouders, armen, polsen, handen of vingers. De problemen ontstaan vaak door herhalende bewegingen of door langdurig in dezelfde houding staan of zitten.

De jongere generatie is lang niet altijd bekend met de term RSI, blijkt uit een kleine rondvraag. Dat verbaast Reint Alberts, fysiotherapeut en voorzitter van de RSI-vereniging, niet. „RSI is een internationaal gehanteerd begrip. In Nederland gebruikten we de term vroeger om een diagnose te stellen. Tegenwoordig spreken we liever over klachten van de arm, nek of schouder (KANS, MC). En stellen we als behandelaars de vraag hoe we iemand met deze klachten kunnen helpen.”

Deze vrijdag is de Internationale RSI-dag. Alberts is blij met het initiatief. „We gaan tegenwoordig veel beter om met werkgerelateerde klachten dan vroeger. Maar het blijft belangrijk dat er aandacht voor is.”

RSI van de schouder of elleboog is een van de drie meest gemelde beroepsziekten, bleek in 2020 uit een rapport van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. De klachten kunnen leiden tot maandenlang ziekteverzuim of zelfs blijvende arbeidsongeschiktheid. Eerder bleek al uit onderzoek van TNO dat RSI-klachten de maatschappij jaarlijks zo’n 2,1 miljard euro kosten.

De RSI-vereniging, die volgende maand haar dertigjarig bestaan viert, had in haar begintijd vooral aandacht voor erkenning en herkenning van klachten. Tegenwoordig ligt de focus hoofdzakelijk bij het handelingsperspectief. Zo geeft de website van de vereniging tips en tricks voor het beter omgaan met RSI-klachten.

De erkenning en herkenning van RSI-klachten zijn de afgelopen decennia sterk verbeterd in Nederland, stelt Alberts. „Het probleem wordt voldoende erkend. Niet voor niets zijn wij als vereniging bij allerlei werkgroepen en richtlijnen betrokken. Organisaties dienen bijvoorbeeld risicofactoren van hun werk in kaart te brengen.”

Wel heeft hij een aanbeveling voor bedrijven en werknemers: „Maak risico’s bespreekbaar op de werkvloer. Dat voorkomt dat iemand zwijgt over beginnende klachten en op een gegeven moment langdurig uitvalt.”