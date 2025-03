AD: Postbodes PostNL slaan alarm. „Loodzware en onmenselijke rondjes”

Binnenland

Een verziekte werksfeer, lage lonen en intimidatie door boze klanten. Postbezorgers slaan alarm over de situatie bij PostNL en met name over de loodzware rondjes die zij moeten lopen, blijkt uit gesprekken die het AD voerde met circa twintig huidige en ex-medewerkers en uit honderden klachten in besloten groepen. Het ziekteverzuim bij sommige depots is inmiddels opgelopen tot 20 procent, stelt FNV.