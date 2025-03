VS akkoord met miljardenlevering bommen aan Israël

Volgens Rubio was er sprake van „een noodsituatie die de onmiddellijke verkoop aan de regering van Israël van de bovengenoemde defensieartikelen en -diensten vereist”, aldus DSCA. Daardoor wordt afgezien van de gebruikelijke eis dat zulke verkopen door het Congres moeten worden goedgekeurd.

„De Verenigde Staten zijn toegewijd aan de veiligheid van Israël en het is van vitaal belang voor de nationale belangen van de VS om Israël te helpen een sterk en paraat zelfverdedigingsvermogen te ontwikkelen en te behouden”, voegde DSCA eraan toe. Eerder deze maand had Washington de verkoop van ruim 7,4 miljard dollar aan bommen, raketten en aanverwant materieel aan Israël goedgekeurd.

Volgens het Pentagon beginnen de leveringen in 2026, maar is het ook mogelijk dat een deel van het materieel uit Amerikaanse voorraden wordt geleverd. Dat zou betekenen dat sommige wapens onmiddellijk worden verstrekt.