Amerikaanse Congresleden verdeeld na ruzie Trump en Zelensky

Buitenland

Het gesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in het Witte Huis dat vrijdag in een ruzie ontaardde, heeft de Amerikaanse congresleden verdeeld. De Republikeinen kozen de kant van Trump, hoewel sommigen wel hun zorgen uitten over de Amerikaanse buitenlandpolitiek, schrijft Axios. „Het is een slechte dag voor Amerika’s buitenlandpolitiek”, liet Republikein Don Bacon aan de nieuwswebsite weten. „Oekraïne wil onafhankelijkheid, een vrije markt en een rechtsorde. Het wil deel zijn van het Westen. Rusland haat ons en onze westerse waarden. We moeten duidelijk zijn dat we voor vrijheid staan.”