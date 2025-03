Russische journalist verwijderd bij ontmoeting Trump en Zelensky

Buitenland

Een verslaggever van het Russische staatspersbureau TASS had vrijdag kort toegang tot de bijeenkomst in het Oval Office tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Een Amerikaanse functionaris zei dat het Witte Huis de verslaggever van het Russische staatspersbureau geen toegang had verleend, en voegde eraan toe dat hij werd verwijderd zodra de persfunctionarissen op de hoogte waren van zijn aanwezigheid.