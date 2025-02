Zelensky maakt geen excuses voor botsing met Trump

Buitenland

In een interview met Fox News heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky geen excuses gemaakt voor de botsing tussen hem en president Donald Trump in het Witte Huis. Op de vraag of hij zijn excuses gaat aanbieden, zei Zelensky: „We moeten open en eerlijk zijn, en ik geloof niet dat wij iets hebben gedaan dat slecht is”.