Trudeau: strijd van Oekraïne is van belang voor iedereen

„Rusland is illegaal en ongerechtvaardigd Oekraïne binnengevallen. Drie jaar lang hebben de Oekraïners met moed en veerkracht gevochten. Hun strijd voor democratie, vrijheid en soevereiniteit is een strijd die voor ons allemaal van belang is”, schreef Trudeau op X. „Canada zal Oekraïne blijven steunen”, voegde Trudeau eraan toe, na de confrontatie tussen Trump en Zelensky in het Oval Office.

De Canadese minister van Buitenlandse Zaken Mélanie Joly zei eerder tegen verslaggevers dat „de Russen kennisnemen” van de botsing tussen Trump en Zelensky. „Wij geloven in het steunen van Oekraïne. De Oekraïners vechten voor hun eigen vrijheden, maar ze vechten ook voor de onze”, aldus Joly.