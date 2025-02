Europese leiders solidair met Oekraïne na clash in Witte Huis

Ook de Spaanse premier Sánchez liet weten dat zijn land Oekraïne blijft steunen na de openlijke ruzie tussen Zelensky en Trump. „Oekraïne, Spanje staat achter jullie,” schreef Sánchez op X. Vergelijkbare boodschappen waren er ook van onder meer de premiers van Noorwegen en Estland. De Duitse bondskanselier Scholz liet weten dat Oekraïne kan rekenen op Duitsland en Europa. Ook de waarschijnlijk volgende Duitse regeringsleider Merz zei dat Duitsland Oekraïne steunt in „goede en in slechte tijden”. Hij waarschuwde ervoor agressor en slachtoffer niet te verwarren.

De Franse president Macron heeft met Zelensky gesproken na de clash. In een eerste reactie tegen media benadrukte Macron dat Rusland de agressor is en dat het „aangevallen volk” in Oekraïne is. Hij riep op tot „respect voor degenen die vanaf het begin hebben gevochten.” Macron zei dat „we” verder gaan met hulp aan Oekraïne en sancties tegen Rusland. „En als ik wij zeg, bedoel ik de Verenigde Staten van Amerika, de Europeanen, de Canadezen, de Japanners en vele anderen.”