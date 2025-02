Von der Leyen steunt Zelensky na mislukte ontmoeting met Trump

„Jouw waardigheid eert de moed van het Oekraïense volk”, schreef Von der Leyen in haar bericht. „Wees sterk, dapper en niet bang”, vervolgde ze. „Je bent nooit alleen. We blijven met jou werken aan een duurzame vrede.”

Zelensky was in Washington om een overeenkomst te sluiten over het gebruik van Oekraïense bodemschatten door de Verenigde Staten. In ruil daarvoor wilde hij toezeggingen over Amerikaanse steun in het conflict met Rusland.