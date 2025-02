Rusland: openlijke ruzie tussen Trump en Zelensky historisch

Buitenland

Het is historisch, die openlijke ruzie tussen de Amerikaanse president Trump en de Oekraïense president Zelensky in het Witte Huis. Dat meldde een van de Russische onderhandelaars bij de baanbrekende Russisch-Amerikaanse besprekingen onlangs in Saudi-Arabië, die ook over het einde van de oorlog in Oekraïne gingen.