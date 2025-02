Fractievoorzitters nemen het op voor Zelensky na ruzie Trump

„U gokt met een derde wereldoorlog”, zei Trump in het Witte Huis tegen Zelensky. „Wat u doet, is respectloos tegen dit land.” Vicepresident JD Vance viel hem bij. „U zou de president moeten bedanken.” Zelensky vroeg Vance: „Bent u ooit in Oekraïne geweest?”

Pieter Omtzigt (NSC): „Krachtig hoe president Zelensky, na drie jaar intensief strijden voor zijn land, zich staande weet te houden in deze onwerkelijke en ongastvrije setting.” D66-leider Rob Jetten spreekt van een nieuw dieptepunt. „De man die Oekraïne te vuur en te zwaard heeft verdedigd, wordt ordinair beledigd door Trump en Vance.”

„President Zelensky staat moedig in het Witte Huis, terwijl zijn land Oekraïne vecht voor vrijheid en onze gedeelde waarden”, reageert Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren): „Zelensky toont het leiderschap dat de VS absoluut niet heeft.”

PVV-leider Geert Wilders heeft nog niets over de ruzie op X geplaatst. Wel deelt Kamerlid Patrick Crijns (PVV) een bericht waarin staat dat Trump en Vance Zelensky „op zijn plaats hebben gezet”.