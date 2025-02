Bezoek Zelensky aan Trump ontaardt in ruzie en voortijdig vertrek

Volgens Trump is Zelensky niet bereid tot vrede „als de Verenigde Staten erbij betrokken zijn”, zo deelde hij mee op zijn sociale medium Truth Social. „Het is verbazingwekkend wat er door emotie naar buiten komt en ik heb vastgesteld dat president Zelensky niet klaar is voor vrede als Amerika erbij betrokken is, omdat hij denkt dat onze betrokkenheid hem een groot voordeel geeft in de onderhandelingen.” Trump meldt verder dat hij geen „voordeel” wil: „Ik wil VREDE. Hij heeft de Verenigde Staten van Amerika niet gerespecteerd in hun geliefde Oval Office. Hij kan terugkomen als hij klaar is voor Vrede.”

Zelensky wil geen compromissen sluiten met de Russische president Poetin, ruim drie jaar na de Russische inval in Oekraïne. Volgens Trump zal Zelensky wel moeten, zo werd duidelijk bij een voorgesprek waarbij media aanwezig waren.

Zelensky was naar Washington gekomen om een overeenkomst te tekenen over de Amerikaanse exploitatie van Oekraïense bodemschatten. Hij wilde in ruil Amerikaanse toezeggingen zoals betrokkenheid bij een eventuele vredesregeling met een vredesmacht.

De overeenkomst is door de ruzie helemaal niet getekend. Volgens een zegsman in het Witte Huis is het aan de Oekraïners om te bezien of er een nieuwe afspraak komt zolang de Oekraïense delegatie nog in het land is. Trump zou een overeenstemming met Zelensky „niet uitsluiten als Oekraïne een constructieve dialoog wil”.