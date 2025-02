Turkse president: oproep tot ontbinding PKK is historische kans

Öcalan had donderdag alle Koerdische groepen opgeroepen de wapens neer te leggen in de strijd tegen Turkije. Öcalan, die al meer dan 25 jaar vastzit in een Turkse gevangenis, zei bovendien dat diens Koerdische Arbeiderspartij zichzelf moet ontbinden. De boodschap van de PKK-leider werd voorgelezen door leden van de Democratische Partij van de Volkeren (DEM), een linkse pro-Koerdische partij.

De PKK heeft zich tientallen jaren, ook met dodelijk geweld, hardgemaakt voor een onafhankelijk of autonoom Koerdistan. Ruim 40.000 mensen kwamen daarbij om het leven.