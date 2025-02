AEX-index sluit licht lager op laatste handelsdag februari

De chipbedrijven daalden tot 2,9 procent op het Damrak. Zij kwamen onder druk te staan door de koersval van de grote Amerikaanse AI-chipproducent Nvidia van meer dan 8 procent op Wall Street een dag eerder. Nvidia publiceerde eerder deze week kwartaalcijfers.

De AEX eindigde 0,4 procent in de min op 921,92 punten. De hoofdgraadmeter sloot eerder deze maand nog wel op een nieuw recordniveau met een stand van 948,54 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 866,72 punten. De beurs in Frankfurt was vlak. Parijs ging licht omhoog en Londen won 0,6 procent.

Andere dalers in de hoofdindex waren bijvoorbeeld informatieleverancier Wolters Kluwer, muziekconcern Universal Music Group (UMG) en techinvesteerder Prosus met minnen tot 2,3 procent. Betalingsverwerker Adyen voerde stijgers aan met een plus van 2,5 procent, gevolgd door voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich (plus 1,5 procent).

In de MidKap was metalenspecialist AMG de grootste verliezer met een daling van 5 procent. Een dag eerder won dat aandeel nog flink dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. Bodemonderzoeker Fugro meldde resultaten en steeg 0,5 procent. Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen nam de leiding bij de middelgrote fondsen met een plus van ruim 4 procent.

Bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 opende de producent van elektromagnetische componenten Kendrion de boeken. Die cijfers vielen niet in de smaak bij beleggers, want het aandeel werd 6 procent lager gezet.

In Frankfurt was er aandacht voor kwartaalpublicaties van het grote Duitse chemieconcern BASF (plus 0,9 procent), Deutsche Bank (plus 1,1 procent) en verzekeraar Allianz die 0,9 procent verloor.

De euro was 1,0407 dollar waard, tegen 1,0415 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 69,78 dollar en Brentolie zakte 1,1 procent in prijs tot 73,21 dollar per vat.