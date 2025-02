Zelensky verlaat Witte Huis vervroegd na felle ruzie met Trump

Zelensky bezoekt Washington en spreekt Trump onder meer over de mogelijkheid van Amerikaanse veiligheidsgaranties voor zijn land. Daarvoor zou Oekraïne onder druk van Trump een overeenkomst met de VS moeten sluiten waarbij de Verenigde Staten toegang krijgen tot waardevolle Oekraïense delfstoffen.

Toen Zelensky vroeg om veiligheidsgaranties vanuit de Verenigde Staten, liepen de gemoederen echter hoog op. Vicepresident Vance verweet zijn gast respectloos en ondankbaar te zijn. Zelensky leek erg geïrriteerd. Hij zei bijvoorbeeld dat de delfstoffendeal die hij was komen tekenen in het Witte Huis, „niet genoeg is”. Zelensky wil dat de VS militaire garanties geven, bijvoorbeeld ten aanzien van een internationale vredesmacht in Oekraïne.

Trump verweet de Oekraïense leider „met een derde wereldoorlog te spelen”. Het wordt moeilijk zakendoen, vreesde Trump. „Sluit een deal of we zijn weg”, snauwde de Amerikaanse president. Bij aankomst van de Oekraïense leider zei hij dat hij een heel eerlijke deal aanbiedt en dat die vrijdag wordt getekend. Hij wil in het bijzonder zeldzame aardmetalen. Het is volgens Trump voor Oekraïne economisch een stap vooruit.

Oekraïne is rijk aan bodemschatten, maar vele zijn nog niet precies getraceerd. Ze moeten nog in kaart gebracht worden en voor de exploitatie ervan zijn veel voorbereidingen, veel tijd en investeringen nodig.