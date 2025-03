Zelensky dankt leiders voor steun na ruzie • Amerikaans Congres verdeeld

Na de publieke en slaande ruzie in het Witte Huis met de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky stelt president Donald Trump dat zijn regering niet toelaat dat er van de VS wordt geprofiteerd. „We staan pal voor de belangen van het Amerikaanse volk en van degenen die de positie van de VS in de wereld respecteren.” Trump doelt op de miljardenhulp aan Oekraïne in de oorlog met Rusland die het van de regering van Trumps voorganger Joe Biden heeft gekregen.

Volgens Trump was dat geld verspillen voor onnodig bloedvergieten. Hij beschuldigde vrijdag in het Witte Huis Zelensky ervan helemaal geen vrede te willen. Volgens Trump was in een opiniepeiling van Gallup eind vorig jaar 52 procent van de Oekraïners voor een snelle vrede met een akkoord waarbij Oekraïne gebied zou moeten afstaan. Zelensky heeft dat altijd onaanvaardbaar genoemd.