Rusland: Bezoek Zelensky complete mislukking

Oekraïners in Nederland reageren bezorgd op de harde confrontatie die vrijdag plaatsvond in het Oval Office tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky. „Dat was niet goed”, constateert woordvoerder Oleksandr Tomashchuk van de stichting Oekraïners in Nederland.

Volgens Tomashchuk koos Trump er bewust voor om Zelensky voor het oog van de camera’s aan te vallen. „Dat zag je aan de rol van J.D. Vance”, wijst hij op de vicepresident. „Die ging ook in de aanval. Hij was niet eerder zo actief in het Oval Office, bijvoorbeeld tijdens de ontmoetingen met Macron of met Starmer.”

De Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Keir Starmer bezochten Trump eerder deze week in een charmeoffensief, nadat de Amerikaanse president Zelensky een dictator had genoemd en had geïmpliceerd dat Oekraïne de oorlog zelf was begonnen.

De Oekraïners in Nederland steunen Zelensky, zegt Tomashchuk, die vindt dat diens optreden in het Witte Huis niet „het beste” was. „Maar hij moest zich verzetten tegen alle retoriek. Oekraïne wil vrede, maar wel een rechtvaardige vrede. Je overgeven betekent geen vrede.”