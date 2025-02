Macron: EU zal met tegenmaatregelen komen op importheffingen VS

„Als de tarieven inderdaad bevestigd worden, dan zullen Europeanen moeten antwoorden en komen er wederkerige heffingen. We moeten onszelf beschermen en verdedigen. We mogen niet zwak zijn”, aldus Macron.

Hij was eerder deze week nog in Washington om te praten met Trump. Macron verklaarde in Porto dat hij Washington had verlaten met weinig hoop dat de heffingen van Trump voorkomen kunnen worden. Macron zei dat heffingen voor iedereen slecht zijn omdat die de inflatie kunnen aanwakkeren.

De Portugese premier Luis Montenegro riep op tot dialoog met Washington over de tarieven, maar verklaarde ook dat Europa zal moeten reageren. Het zou volgens hem vreemd zijn als dat niet gebeurt. De heffingen van Trump kunnen bijvoorbeeld gaan gelden voor Europese auto’s.