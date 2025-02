Twee verdachten vrij na vondst dode vrouw in Den Haag

De 43-jarige man is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die het voorarrest heeft verlengd met twee weken. Het slachtoffer werd zaterdag rond 14.05 uur gevonden in een huis aan de Kolenwagenslag, een straat in het oude dorp van Scheveningen. De politie onderzoekt hoe de vrouw is omgekomen. „Dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen, kan nog niet worden uitgesloten” , aldus het OM.