William onthult nieuwe samenwerking van organisatie Homewards

De samenwerking zorgt ervoor dat er nieuwe woningen opgeleverd kunnen worden in de zes locaties waar Homewards actief is. Als onderdeel van zijn bezoek ging William naar Millennium House, waar bewoners hun eigen ondersteuningsplan krijgen. Het is de bedoeling dat bewoners uiteindelijk zover zijn dat ze zelfstandig kunnen wonen. De prins sprak met een aantal huidige bewoners en hoorde hoe Millennium House hen helpt vaardigheden te ontwikkelen om zelfstandig te wonen. William bezocht later op de dag het Bournemouth and Poole College om te zien hoe Homewards lokale organisaties heeft samengebracht om succesvolle werkgelegenheidsprogramma’s te creëren.

Homewards is een initiatief van prins William en The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales. Het project werd in 2023 gelanceerd. Homewards hoopt ervoor te zorgen dat dakloosheid binnen een paar jaar bijna niet meer voorkomt.