Microsoft stopt in mei met internetbeldienst Skype

Skype werd opgericht in 2003 en had op zijn hoogtepunt honderden miljoenen gebruikers. Maar de laatste jaren heeft het platform moeite gehad om concurrenten als Zoom en Slack bij te houden. De neergang van Skype kwam onder meer doordat de onderliggende technologie van de dienst niet geschikt was voor het smartphonetijdperk.

Microsoft heeft niet gedeeld hoeveel gebruikers Skype nu nog heeft, maar meldde wel dat er geen ontslagen vallen door de stap. Teams heeft ongeveer 320 miljoen actieve maandelijkse gebruikers. Het Amerikaanse concern kocht Skype in 2011 voor 8,5 miljard dollar, nadat Google en Facebook overboden waren. De dienst had toen ongeveer 150 miljoen maandelijkse gebruikers, in 2020 was dat aantal gedaald tot ongeveer 23 miljoen.