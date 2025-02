Computermakers Dell en HP dalen op Wall Street na resultaten

Economie

Dell en HP behoorden vrijdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De twee computerfabrikanten kwamen met kwartaalupdates en gaven daarbij teleurstellende verwachtingen af. Dell, dat naast computers ook servers maakt voor kunstmatige intelligentie (AI), verwacht dat de vraag naar AI-servers sterk zal blijven, maar beleggers maken zich zorgen over de winstgevendheid van deze producten. Zo verwacht Dell dat de winstmarge dit jaar zal dalen door de hoge kosten van deze servers. Het aandeel werd daarop 7 procent lager gezet.