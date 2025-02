Rellen uitgebroken bij demonstraties in Griekenland

Meer dan 170.000 Grieken kwamen samen in de Griekse hoofdstad. De demonstratie verliep vreedzaam totdat jongeren aan het einde van de actie molotovcocktails naar agenten gooiden. De politie gebruikte vervolgens traangas en flitsgranaten om de menigte, waar ook ouderen en kinderen deel van uitmaakten, uiteen te drijven. De politie zette een waterkanon in toen jongeren vuilnisbakken in brand staken en bushaltes en winkelruiten sloopten.

De demonstraties worden gehouden omdat het precies twee jaar geleden is sinds een passagierstrein en een goederentrein frontaal tegen elkaar botsten bij de centrale stad Larissa. De betogers eisen gerechtigheid voor de 57 doden. Bij de acties verspreid over het land zijn volgens de politie ongeveer 325.000 Grieken betrokken. Daarnaast ligt het openbare leven in het land vrijwel stil door een algemene staking.