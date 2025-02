Washington akkoord met Russische ambassadeur Dartsjev

De relaties tussen de twee mogendheden waren tijden slecht en verslechterden na de Russische inval in Oekraïne in 2022. Rusland heeft geen ambassadeur meer in Washington sinds het vertrek van ambassadeur Anatoli Antonov in oktober, die circa zeven jaar op de post zat. De ambassade werkt met een minimale staf.

Washington haalt sinds het aantreden van president Donald Trump de banden met Moskou aan. Afgelopen donderdag spraken in Istanbul Amerikaanse diplomaten met Russische collega’s, onder wie Dartsjev, over betere betrekkingen en zaken als grotere diplomatieke vertegenwoordigingen in elkaars landen en rechtstreekse vluchten tussen de landen. Dartsjev is de Noord-Amerika-specialist bij Buitenlandse Zaken en was eerder ambassadeur in Canada.

De ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en de VS, Sergej Lavrov en Marco Rubio, ontmoetten elkaar recent in Saudi-Arabië.