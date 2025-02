Arriva rijdt in maart nachttrein Zwolle-Schiphol ondanks bezwaar

Een woordvoerster van Almere meldt vrijdag dat het behandelen van het bezwaar tegen de nachttrein dat de NS onlangs indiende, nog zeker anderhalf tot twee maanden kan duren. Maar voor de nachttrein maakt dit niet uit, zegt een woordvoerster van Arriva. „We gaan gewoon beginnen, opdrachtgevers Almere en Lelystad hebben geen bezwaar gemaakt.”

Arriva kijkt volgens haar wel wat het bezwaar voor de toekomst van de nachttrein betekent. De trein moet elke vrijdag- op zaterdagnacht en zaterdag- op zondagnacht gaan rijden voor zeker twee jaar en stopt tussen Zwolle en Schiphol in Lelystad, Almere en Amsterdam Centraal.

Twee weken geleden werd bekend dat de NS bezwaar heeft ingediend. Een woordvoerder van het spoorbedrijf zei daarbij al dat de NS de nachttrein niet wil tegenhouden, maar wil laten toetsen of Arriva zich wel aan de spelregels heeft gehouden.

Bij het akkoord tussen Arriva en de gemeenten is afgesproken dat de vervoerder geld krijgt om de nachttrein te laten rijden. Het bedrag dat de gemeenten betalen, is afhankelijk van het aantal reizigers. Hoe meer reizigers, hoe minder ze hoeven te betalen. De NS vermoedt dat deze constructie wettelijk niet is toegestaan. Het spoorbedrijf had ook een offerte ingediend om de trein tegen betaling te laten rijden, maar trok zich terug nadat Arriva had aangegeven dit gratis te gaan doen.