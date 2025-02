Verdachte geweld Aschaffenburg mogelijk niet toerekeningsvatbaar

De verdachte is een 28-jarige man uit Afghanistan, van wie het asielverzoek was afgewezen. Hij wordt ervan verdacht op 22 januari een 2-jarige jongen en een 41-jarige man te hebben gedood in een park. Drie anderen raakten ernstig gewond. Het geweld leidde tot grote verontwaardiging, waar migratie een belangrijk onderwerp was bij de verkiezingen van vorige week.

Onderzoekers vonden al snel aanwijzingen voor een psychiatrische aandoening. Zo werden bij de verdachte thuis medicijnen aangetroffen. In een psychiatrisch rapport staat dat er „een grote waarschijnlijkheid bestaat dat de verdachte het misdrijf heeft gepleegd toen hij niet in een toerekeningsvatbare toestand verkeerde, aangezien hij door een psychiatrische aandoening niet in staat was de strafbaarheid van zijn daad in te zien”.