Protestantse kerk verlaat X om desinformatie en invloed Musk

Binnenland

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft besloten berichtendienst X te verlaten. Het account, dat in augustus 2010 in gebruik werd genomen, stopt zaterdag. „De toon van gesprekken, desinformatie en invloed van de eigenaar zijn onverenigbaar met waar wij voor staan”, laat de kerkorganisatie vrijdag weten. X is eigendom van zakenman Elon Musk, de rechterhand van de Amerikaanse president Donald Trump.