Oost-Duitse industrie pleit voor terugkeer naar Russisch gas

Duitsland heeft zijn afhankelijkheid van gas uit Rusland sinds de oorlog in Oekraïne sterk verminderd. In plaats daarvan is het land overgestapt op de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en is de overgang naar duurzame energiebronnen versneld. Maar de situatie heeft een wissel getrokken op de Duitse industrie, die sterk leunde op de goedkopere brandstof uit het oosten.