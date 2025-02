Limburg komt in mei met ‘aanvalsplan’ voor stikstof

Het provinciebestuur kondigde eerder al aan tot een gebiedsgerichte aanpak in Limburg te willen komen om de uitstoot omlaag te krijgen en de natuur te verbeteren. In een commissievergadering zei Faassen dat Limburg daarvoor ook van het buitenland afhankelijk is. Volgens hem komt 40 procent van de stikstofdepositie in het noorden van Limburg uit het buitenland en is dat in het zuiden 70 procent. De gedeputeerde zei onder meer met België in gesprek te willen, dat eerder aankondigde de stikstofuitstoot de komende jaren te willen halveren.

„We moeten naar verbetering van de natuur en daling van de stikstofdepositie”, stelde Faassen. „Op het moment dat wij daarin een dalende lijn hebben en de natuur verbetert zitten we op de goede weg, want dan kunnen we weer vergunnen.” Op vragen van Statenleden om wat voor maatregelen het precies gaat, wilde de bestuurder niet te ver vooruitlopen. De provincie gaat onder meer kijken welke gebieden voorrang moeten krijgen in de aanpak, zowel qua vergunningverlening als natuurherstel.