Israël wil eerste fase bestand verlengen, Hamas tegen vertraging

Het staakt-het-vuren ging in op 19 januari en de eerste fase zou zes weken duren. Inmiddels zijn alle gijzelaars vrijgelaten die in die periode moesten vrijkomen. In de tweede fase zou de rest van de gijzelaars worden vrijgelaten en zouden Israëlische troepen de Gazastrook moeten verlaten. Dat is al afgesproken toen beide kampen akkoord gingen met het staakt-het-vuren. Er zou alleen nog worden onderhandeld over de precieze uitvoering.

Delegaties van Israël en Hamas spreken nu in Caïro met bemiddelaars uit Egypte, Qatar en de Verenigde Staten. Tijdens die onderhandelingen zou de Israëlische delegatie volgens de Egyptische bronnen hebben verteld dat ze de eerste fase met zes weken wil verlengen.

Hamas roept in een verklaring de internationale gemeenschap op om Israël onder druk te zetten, zodat de tweede fase gewoon volgens plan kan beginnen.