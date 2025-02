Drietal opgepakt voor vermissing België, zoektocht naar lichaam

Donderdag werden de voormalige partner van De Schepper en twee van zijn vrienden opgepakt. De 55-jarige man zei eerder tegen de politie dat zijn vriendin plotseling was vertrokken en dat hij hun drie kinderen alleen opvoedde. Onder meer VRT Nieuws en Het Laatste Nieuws melden dat een van de vrienden eerder is veroordeeld voor een moord in 2011 en nu is opgepakt op verdenking van de moord op De Schepper.

De politie kwam de vermissing van de vrouw pas op het spoor na een melding van de school van een van de kinderen. Begin dit jaar werd een opsporingsbericht uitgevaardigd, waarin stond dat geen enkel scenario wordt uitgesloten. Het parket van Antwerpen heeft nu tegen VRT Nieuws gezegd dat in deze zaak vanaf het begin rekening werd gehouden met moord.

De Schepper had een moeilijke jeugd en had voor haar verdwijning al jaren geen contact met haar familie. Ze leefde volgens de politie een geïsoleerd bestaan met weinig sociale contacten. De vrouw woonde samen met haar vriend en hun kinderen in Balen, een dorp in de provincie Antwerpen. De kinderen waren toen 2, 3 en 7 jaar. In diezelfde plaats wordt nu gezocht naar haar lichaam.