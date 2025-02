Toezichthouder NPO belooft Bruins actie na gesprek over Leeflang

Binnenland

Tjibbe Joustra, voorzitter van de raad van toezicht van de NPO, heeft minister Eppo Bruins (Media) toegezegd „op de kortst mogelijke termijn gepaste actie te ondernemen” na een gesprek over NPO-voorzitter Frederieke Leeflang. Over haar waren klachten over grensoverschrijdend gedrag. Welke actie Joustra heeft toegezegd, meldde een woordvoerder van het ministerie van OCW niet.