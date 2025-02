Rusland claimt Oekraïense aanslag op bisschop te hebben verijdeld

Volgens de FSB waren zij gerekruteerd door de Oekraïense inlichtingendienst om Tichon Sjevkoenov met een bom te vermoorden. Die 66-jarige bisschop is een prominent figuur binnen de Russisch-Orthodoxe Kerk en heeft nauwe banden met president Vladimir Poetin. Ze kennen elkaar sinds de jaren negentig en Tichon wordt ook wel de persoonlijke biechtvader van Poetin genoemd. „Het is duidelijk dat het regime in Kyiv nergens voor terugdeinst”, reageerde het Kremlin. „Niets is meer heilig op dit moment.”

Oekraïne heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging.