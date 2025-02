Vaccin tegen olifantenherpes is veilig, kalfjes worden ingeënt

De vaccinatie wordt uitgevoerd bij jonge olifanten die nog geen antistoffen tegen herpes hebben. Kalfjes in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en in Wildlands in Emmen zijn als eerste aan de beurt. De onderzoekers willen de dieren lange tijd in de gaten houden om te kijken of het vaccin ze echt beschermt. „Mocht dat zo zijn, zullen er in de toekomst geen olifanten meer hoeven te overlijden aan het olifantenherpesvirus”, aldus de Utrechtse universiteit.

In november waren in vijf dagen tijd twee jonge olifanten in Emmen overleden aan olifantenherpes. Het vaccin is gemaakt voor de virusvariant die alleen Aziatische olifanten raakt.